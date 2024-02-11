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Nivan
Управление энергетической информации США будет регулировать потребление энергии криптомайнерами
Майнинг потребляет до 2,3% электроэнергии США.

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Управление энергетической информации США ввело новые требования к отчетности для крупных коммерческих компаний по майнингу криптовалют. Теперь они должны сообщать о своем энергопотреблении. Это часть более масштабных усилий по регулированию индустрии и наказанию за чрезмерное потребление энергии. 

Пока EIA только собирает данные. Новая информация должна привести к появлению правил, которые в будущем смогут наказывать майнеров. Причина - недавнее исследование EIA, согласно которому майнинг потребляет до 2,3% электроэнергии в США.  

"Мы продолжим анализ энергозатрат на майнинг криптовалют в США", - заявил глава EIA Джо ДеКаролис (Joe DeCarolis). Агентство сосредоточится на росте спроса, определит регионы с наибольшим ростом и проверит используемые для майнинга источники энергии.  

Правительство США намерено принимать жесткие меры против любых действий, влияющих на надежность энергоснабжения в густонаселенных районах, из-за которых может произойти рост тарифов для домохозяйств и нехватка электроэнергии в часы пик.

По состоянию на январь 2024 года EIA выявило 137 объектов для майнинга криптовалюты. Агентство обнаружило, что за последние годы операции, связанные с майнингом в США значительно выросли. Вся индустрия потребляет 0,6-2,3% энергии в стране. Для сравнения: добыча биткоинов потребляет столько же, сколько весь Юта или Западная Вирджиния.

Глобально майнинг, по прогнозам, будет потреблять 0,2-0,9% мировой энергии, ровно столько же, сколько Греция или Австралия. Особенно оказался энергозатратным майнинг в США из-за огромного интереса к этому внутри страны. Доля США в глобальном майнинге выросла с 3,4% в 2020 году до 37,8% в 2022 году.

Причина большого энергопотребления также кроется в постоянном усложнении алгоритма, потому что для прибыльного майнинга нужны сотни специализированных устройств. А усложнение алгоритма ведет и к росту затрат энергии.

#сша #майнинг #криптовалюта #биткоин
Источник: eia.gov
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