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Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
Компанию купили CVC Capital Partners и Haveli Investments.

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Частные инвестиционные компании CVC Capital Partners и Haveli Investments объявили о приобретении британского разработчика и издателя видеоигр Jagex, создателя популярной MMORPG RuneScape. Сумма сделки составила около $1,13 млрд. 

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Jagex была выкуплена у инвестиционной компании Carlyle, которая в свою очередь приобрела студию несколько лет назад. Теперь новыми владельцами станут CVC Capital Partners и Haveli Investments. Для Jagex это приобретение станет новой вехой в ее долгой истории. Напомним, компания была основана в 2001 году и первым ее проектом стала MMORPG RuneScape. За два десятилетия игра принесла более $1,5 млрд дохода, а число зарегистрированных аккаунтов достигло 320 млн. 


RuneScape по праву считается одной из самых успешных MMORPG в истории. Несмотря на скромную по современным меркам графику, игра сумела завоевать огромную аудиторию благодаря увлекательному геймплею, обширному миру и регулярным обновлениям.

Помимо оригинальной RuneScape в 2007 году вышла RuneScape 2 с улучшенной графикой и геймплеем, а в 2018 году появилась мобильная версия MMORPG для Android и iOS. Таким образом, удалось адаптировать культовую игру к современным платформам.


Новое приобретение позволит Jagex расширить свое портфолио за счет новых проектов, и уже в этом году студия планирует выпустить мультиплатформенную игру Scum в жанре выживания.

Генеральный директор Jagex Фил Мэнселл прокомментировал сделку следующим образом: "Я рад приветствовать CVC Capital Partners и Haveli Investments в качестве стратегических партнеров Jagex. CVC и Haveli помогут Jagex расширить портфолио наших игр, способствуя достижению целей по поддержке и расширению нашего сообщества вечных фанатов".

Действительно, при поддержке новых инвесторов у Jagex появляются дополнительные возможности для роста как в плане поддержки RuneScape, так и создания принципиально новых проектов. Однако нельзя не отметить, что $1,13 млрд очень большая сумма для компании, которая фактически зависит от одного проекта, пусть и чрезвычайно успешного. Подобные сделки несут в себе риски, поскольку инвесторы ожидают соответствующей отдачи.

Для Jagex это будет означать необходимость расширять аудиторию RuneScape, в том числе за счет выхода на новые платформы и регионы. Вероятно, компании придется активнее монетизировать свою MMO, например, за счет большего количества микротранзакций.

Кроме того, студии потребуется запускать новые проекты, способные повторить успех RuneScape. Однако создание хита такого масштаба - задача не из легких. Пока Jagex не удавалось выпустить сколько-нибудь значимую игру помимо своего главного проекта.

#игры #игры 2024 #jagex #runescape
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