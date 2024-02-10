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Nivan
Канадские власти намерены запретить мультитул Flipper Zero, посчитав его хакерским
Эксперты ставят под сомнение реальные возможности взлома современных автомобилей этим гаджетом.

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Канадские власти объявили о планах запретить продажу и использование хакерского устройства Flipper Zero на территории страны. Поводом послужили опасения, что это компактное многофункциональное устройство может использоваться для угона автомобилей.

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Министр по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил, что преступники активно используют сложные технические средства для взлома сигнализаций и угона транспортных средств, и так как эта проблема волнует канадцев, то правительство намерено предпринять жесткие меры для ее решения, сообщает 3dnews со ссылкой на источник. 

Flipper Zero представляет собой компактный гаджет размером с USB flash накопитель. Он оснащен мощным процессором, различными датчиками и интерфейсами, позволяющими взаимодействовать с самыми разными устройствами - от гаражных ворот до смартфонов. Устройство способно перехватывать и эмулировать сигналы от пультов управления, RFID-меток и других беспроводных устройств.


Именно эти возможности и вызывают опасения канадских властей. По их мнению, Flipper Zero может использоваться злоумышленниками для сканирования и перехвата сигналов от автомобильных пультов, а затем эмуляции этих сигналов для открытия машин без ключа.

Однако производитель устройства Flipper Devices не согласен с обвинениями. По словам операционного директора Алекса Кулагина, Flipper Zero не способен взламывать современные системы автомобильной сигнализации и угона защиты, которые используют сложные и не постоянные коды вместо постоянных.

Кроме того, чтобы перехватить сигнал от брелока и использовать его для открытия автомобиля, нужно глушить сам брелок, на что Flipper Zero не способен. А перехваченный разовый динамический код уже невозможно повторно использовать. Таким образом, несмотря на имеющиеся в интернете видеоролики, демонстрирующие возможность взлома автомобилей при помощи Flipper Zero, на практике реализовать такие атаки крайне сложно или невозможно.

Сама компания Flipper Devices утверждает, что их устройство создано для тестирования систем безопасности и не может использоваться для незаконных целей.

Аналогичного мнения придерживаются и в некоторых правоохранительных органах США. В частности, Служба интеграции кибербезопасности и коммуникаций Нью-Джерси (NJCCIC) заявила, что возможности Flipper Zero сильно преувеличены в социальных сетях и TikTok.

Тем не менее, канадские власти пока не собираются менять свою позицию по запрету этого гаджета на территории страны. По официальной статистике, количество угонов автомобилей в Канаде составляет порядка 90 тысяч в год, и правительство обеспокоено любыми новыми инструментами, потенциально облегчающими задачу угонщикам.

Хотя многие эксперты сходятся во мнении, что Flipper Zero вряд ли пригодится преступникам для массовых угонов современных машин, остается вероятность отдельных инцидентов или атак на автомобили с устаревшими системами защиты.
Кроме того, хакерский инструментарий Flipper Zero может применяться и для других противоправных действий, например, обхода систем контроля доступа, сканирования паспортов и банковских карт, подбора паролей и тому подобного.

Поэтому решение канадских властей, возможно, продиктовано излишними опасениями и недооценкой технических аспектов проблемы. Но в то же время оно не лишено рационального зерна с точки зрения обеспечения общественной безопасности. В любом случае, история вокруг запрета Flipper Zero в Канаде еще не закончена. Предстоит длительная дискуссия между разработчиками, экспертами в области кибербезопасности и государственными регуляторами относительно реальных возможностей и угроз, связанных с этим и другими подобными устройствами.

#мультитул #flipper zero
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В Канаде запретят продавать «хакерский мультитул» Flipper Zero
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