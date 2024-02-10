Патчи для Linux активируют поддержку новых компонентов.

Недавние обновления программного обеспечения AMD указывают на то, что компания ведет активную подготовку к выпуску видеокарт следующего поколения на базе архитектуры RDNA 4. Речь идет о линейке Radeon RX 8000, которая должна прийти на смену нынешним моделям RX 7000.

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Источник изображения: @AMD

В частности, обновлены такие блоки как ATHUB 4.1, отвечающий за управление питанием, LSDMA 7.0 для операций DMA, IH 7.0, обрабатывающий прерывания, и HDP 7.0, обеспечивающий доступ к памяти GPU. Каждый из этих компонентов играет важную роль в работе графического процессора. Их масштабное обновление до новых мажорных версий может означать только одно - подготовку к архитектуре следующего поколения RDNA 4.

Поэтапное внедрение поддержки ключевых блоков - это стандартная практика AMD при выходе новых поколений видеокарт. Кроме того, в LLVM добавлена поддержка GFX1200 - скорее всего кодовое имя GPU на базе RDNA 4. Все эти шаги недвусмысленно указывают на то, что релиз линейки Radeon RX 8000 близится.

Официального анонса пока нет, но судя по активности AMD, новое поколение видеокарт, призванное сменить RX 7000, может появиться на рынке скорее, чем многие ожидают. Возможно, мы услышим о Radeon RX 8000 уже в ближайшие месяцы. Предстоящий выход новых GPU от AMD обещает значительный скачок производительности и будет очень интересен для геймеров и не только.