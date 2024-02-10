Творение ведущего инженера Джима Келлера?

Исследователь микросхем Фрицченс Фриц (Fritzchens Fritz) сделал любопытное открытие, изучая под микроскопом процессор AMD Athlon K7 1999 года выпуска. На кристалле чипа он обнаружил миниатюрную гравировку с изображением карты штата Техас и стреляющего револьвера.

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Источник изображения: @AMD/Fritzchens Fritz

Эта неожиданная находка, возможно, может быть отсылкой к расположению штаб-квартиры AMD в Остине, Техас. Или же один из разработчиков чипа был поклонником вестернов. Не исключено также, что автором пасхалки является Джим Келлер (Jim Keller) - ведущий инженер AMD тех лет.

Источник изображения: @AMD/Fritzchens Fritz

Процессор Athlon K7 1999 года имеет большое историческое значение для AMD. Он был выполнен по 250-нм техпроцессу и работал на частоте 600 МГц. При этом Athlon K7 демонстрировал производительность на уровне или даже выше современных ему процессоров Intel. Например, в игре Quake III Athlon K7 показывал до 120 кадров в секунду, в то время как Pentium III Intel не превышал 100 кадров.Таким образом, обнаруженная гравировка стала еще одной любопытной деталью в истории легендарного процессора AMD.