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Исследователь микросхем Фрицченс Фриц (Fritzchens Fritz) сделал любопытное открытие, изучая под микроскопом процессор AMD Athlon K7 1999 года выпуска. На кристалле чипа он обнаружил миниатюрную гравировку с изображением карты штата Техас и стреляющего револьвера.
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Источник изображения: @AMD/Fritzchens FritzЭта неожиданная находка, возможно, может быть отсылкой к расположению штаб-квартиры AMD в Остине, Техас. Или же один из разработчиков чипа был поклонником вестернов. Не исключено также, что автором пасхалки является Джим Келлер (Jim Keller) - ведущий инженер AMD тех лет.
Источник изображения: @AMD/Fritzchens FritzПроцессор Athlon K7 1999 года имеет большое историческое значение для AMD. Он был выполнен по 250-нм техпроцессу и работал на частоте 600 МГц. При этом Athlon K7 демонстрировал производительность на уровне или даже выше современных ему процессоров Intel. Например, в игре Quake III Athlon K7 показывал до 120 кадров в секунду, в то время как Pentium III Intel не превышал 100 кадров.
Таким образом, обнаруженная гравировка стала еще одной любопытной деталью в истории легендарного процессора AMD.