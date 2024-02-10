Уже ведутся переговоры с крупнейшими технологическими компаниями.

NVIDIA объявила о создании специального подразделения, которое займётся разработкой персонализированных микросхем для крупных технологических компаний и облачных провайдеров. Этот шаг продиктован стремлением укрепить лидирующие позиции NVIDIA на быстрорастущем рынке высокопроизводительных чипов для искусственного интеллекта.

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Источник изображения: @NVIDIA

Как передает Reuters, в настоящее время NVIDIA контролирует около 80% мирового рынка графических процессоров для нужд ИИ, благодаря чему капитализация компании в 2023 году подскочила на 40% до $1,73 трлн. Однако конкуренция в сегменте ускорителей для ИИ неумолимо нарастает.Клиенты NVIDIA активно инвестируют в новейшие чипы A100 и H100, чтобы не отстать в гонке развития генеративных нейросетей. При этом многие технологические гиганты, включая Amazon, Meta, Microsoft, Google и OpenAI, начали разрабатывать собственные ИИ-чипы для решения узкоспециализированных задач.Чтобы удержать лидерство и максимально монетизировать тренд на специализированные ИИ-решения, NVIDIA решила пойти навстречу своим крупнейшим клиентам и наладить выпуск персонализированных чипов. Представители компании уже встречались с топ-менеджерами Amazon, Meta, Microsoft, Google и OpenAI для обсуждения технических требований и особенностей разработки.Помимо рынка дата-центров, новое подразделение NVIDIA будет ориентировано на сектор телекоммуникаций, автопроизводителей и разработчиков видеоигр. Уже известно, что компания ведёт переговоры с Ericsson о создании чипа для телеком-оборудования нового поколения.Общий объём мирового рынка специализированных микросхем для центров обработки данных в 2024 году оценивается в $10 млрд, а к 2025 году может удвоиться. Ежегодный оборот сегмента кастомных чипов для облачных сервисов, 5G-сетей, автопроизводителей и геймдева оценивается экспертами в $30 млрд.Учитывая масштабы перспективного рынка, а также растущую конкуренцию, NVIDIA просто не могла проигнорировать тренд на персонализированные решения.