Восьмиядерный CPU и графика Mali-G715.

Новый смартфон Google Pixel 9 с кодовым названием "Tokay" был обнаружен в базе данных бенчмарка Geekbench. Устройство продемонстрировало высокие показатели производительности и раскрыло детали о новом чипсете Tensor G4.

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Источник изображения: @Google

Согласно данным, Pixel 9 оснащен восьмиядерным процессором с одним ядром Cortex X4/X5 с частотой 3,1 ГГц, тремя ядрами Cortex A7xx 2,6 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex A5xx 1,96 ГГц. Также указан графический чипсет ARM Mali-G715 и 8 ГБ оперативной памяти.В Geekbench Pixel 9 показал 1082 балла в однопоточном тесте и 3121 балл в многопоточном. Это существенный прирост производительности по сравнению с Tensor G2 в Pixel 7. Ожидается, что Tensor G4 будет использоваться не только в Pixel 9, но и в складном смартфоне Google Pixel Fold 2. Все устройства работают на базе Android 14.Pixel 9 выйдет как минимум в двух версиях - базовой и Pro. Пока неизвестны другие подробности, такие как размеры экрана, объем батареи, камеры. Но учитывая тенденции рынка, вероятно, Pixel 9 получит улучшенную камеру, быструю зарядку и другие инновации.Выход Pixel 9 ожидается в октябре 2024 года, а Pixel Fold 2 может дебютировать чуть позже. Tensor G4 показывает, что Google продолжает активно развивать собственные чипсеты для смартфонов и планирует конкурировать с лидерами рынка.