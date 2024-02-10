По подсчетам, это около 167 млн компьютеров из предполагаемых 278 млн.

В последнее время наметилась интересная тенденция в развитии рынка персональных компьютеров. Ряд крупных производителей процессоров, таких как Intel, AMD, Qualcomm, а также некоторые компании, выпускающие готовые ПК, заинтересовались идеей создания систем, способных локально ускорять вычисления в приложениях искусственного интеллекта.

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Источник изображения: @Lenovo

По прогнозам аналитиков IDC, к 2027 году доля ПК с поддержкой аппаратного ускорения для задач ИИ достигнет 60% от общего объема поставок. Это около 167 млн компьютеров из предполагаемых 278 млн, которые будут проданы за указанный период. Для сравнения, в 2023 году продажи таких систем составят около 50 млн штук.Такая популярность обусловлена не только повышением производительности, но и улучшением защиты конфиденциальных данных. Ведь теперь для ускоренной обработки информации средствами ИИ не потребуется передавать ее в облако стороннего провайдера.Специалисты IDC предлагают классифицировать процессоры для ПК по уровню вычислительной мощности в задачах ИИ. Первое поколение таких чипов от крупных производителей обеспечивает до 40 триллионов операций в секунду и используется для ускорения отдельных функций. Второе поколение с производительностью 40-60 триллионов операций в секунду сможет распространить преимущества аппаратного ускорения на уровень операционной системы и широкого спектра приложений. Ожидается, что к 2027 году такие процессоры будут продаваться в два раза чаще, чем чипы первого поколения.Считается, что перенос вычислений из облака на локальный ПК при работе ИИ систем выгоден по трем причинам: снижение задержек обработки данных, повышение безопасности информации и экономия дорогостоящих облачных мощностей. Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать активного распространения технологии аппаратного ускорения для ИИ в персональных компьютерах.