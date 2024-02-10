На выставке Mobile World Congress Lenovo представит ноутбук с двумя дисплеями, один из которых прозрачный.

Ежегодная выставка Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне с 26 по 29 февраля, обещает стать местом премьеры нескольких интересных устройств от Lenovo. Одним из самых необычных может стать концептуальный ноутбук с двумя дисплеями, один из которых полностью прозрачный.

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Источник изображения: @Lenovo

Использование прозрачных OLED-панелей в электронике сейчас набирает популярность благодаря совершенствованию технологий их производства. Тем не менее, такие дисплеи всё еще достаточно дороги, поэтому встречаются реже, чем стандартные.Согласно опубликованным изображениям, концепт Lenovo выполнен по безрамочной схеме. Верхняя крышка целиком занята прозрачным OLED-экраном. Нижняя выполнена частично прозрачной и, вероятно, будет работать как сенсорная клавиатура и тачпад. К сожалению, пока неизвестны технические характеристики устройства. Скорее всего, ноутбук работает на Windows 11 и относится к линейке ThinkBook.Не исключено, что Lenovo покажет этот концепт, чтобы продемонстрировать возможности использования прозрачных OLED-панелей в ноутбуках и изучить реакцию аудитории. Вряд ли подобное устройство появится в свободной продаже в ближайшее время. Однако MWC 2024 может стать отличным местом, чтобы воочию увидеть эту технологию в действии и узнать, что ещё готовит Lenovo в плане инноваций.