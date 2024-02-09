Скорее всего, другие бренды последуют этому примеру.

Несмотря на постепенное улучшение характеристик смартфонов, одна ключевая компонента оставалась неизменной на протяжении многих лет - аккумуляторы. Как и десятилетие назад, производители по-прежнему используют литий-полимерные батареи. Однако китайская компания HONOR, похоже, готова нарушить эту традицию.

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Источник изображения: @Nonor

Впервые о новых аккумуляторах для HONOR заговорили около года назад. Тогда гендиректор Джордж Джао (George Zhao) объявил о разработке кремний-углеродных батарей. Слухи утверждали, что такие аккумуляторы появились во флагмане HONOR Magic5 Pro на китайском рынке. Первым же официально подтвержденным устройством с инновационными батареями стал складной смартфон HONOR Magic V2. Благодаря компактности новых аккумуляторов, он сразу же стал самым тонким складным гаджетом в мире.Главное отличие революционных батарей отсутствие лития, который традиционно использовался десятилетиями. Вместо него применяется кремний-углеродный состав. Это позволяет сделать аккумуляторы более компактными при сохранении высокой емкости.Кроме того, новые батареи отличаются повышенной безопасностью и стабильностью работы. Они выдерживают больше циклов зарядки без потери емкости. А их конструкция снижает риск возгорания даже при пробоях и повреждениях.Переход на кремний-углерод означает настоящий прорыв для отрасли смартфонов. HONOR первой среди производителей освоила данную технологию в коммерческих устройствах, и это открывает путь к созданию более компактных и производительных гаджетов. Скорее всего, вскоре и другие бренды последуют примеру HONOR.