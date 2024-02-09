Строительство заводов по производству чипов в США под угрозой из-за жестких условий госсубсидий

Недавно принятый в США закон о стимулировании производства чипов, предполагает выделение значительных средств американским технологическим компаниям. Однако сжатые сроки получения субсидий могут поставить под угрозу амбициозные планы ряда корпораций, в том числе Samsung, по строительству новых производственных мощностей, сообщает 3dnews со ссылкой на источник.

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Источник изображения: @Samsung Electronics

Власти Техаса потребовали, чтобы Samsung начал подготовку персонала для своего нового завода по производству чипов не позднее 1 июля 2023 года. Однако представители корпорации заявили, что не могут гарантировать выполнение столь сжатых сроков из-за возможных задержек.Известно, что традиционно набор персонала для подобных высокотехнологичных производств начинается за полгода до запуска. Если Samsung не уложится в требуемые сроки, выпуск продукции по новейшему 4-нм техпроцессу может сдвинуться на 2024 год.Аналогичные опасения возникают и у других технологических гигантов. К примеру, TSMC отстает от графика строительства своих заводов в Аризоне более чем на год. По неофициальной информации, Intel тоже ожидает субсидий от властей США, прежде чем начать возведение двух передовых производств в Огайо стоимостью 20 млрд долларов.Таким образом, жесткие сроки получения господдержки по американскому закону о чипах могут негативно сказаться на темпах реализации масштабных инвестпроектов технологических компаний. Это в конечном итоге замедлит наращивание производства передовых чипов в США, что противоречит изначальным целям закона. Для успешного стимулирования отрасли, возможно, требуется большая гибкость в сроках предоставления государственной поддержки.Помимо жестких сроков, еще одной проблемой может стать неопределенность в части конкретных сумм выделяемых субсидий. Изначально Samsung планировал потратить 17 млрд долларов на строительство завода в Техасе. Однако в прошлом году компания заявила о намерении инвестировать гораздо больше - 24,5 млрд долларов на расширение производства в Остине и 167,6 млрд на новый комплекс предприятий в Тейлоре.В итоге, общий объем инвестиций Samsung в производство чипов в Техасе может составить более 200 млрд долларов на протяжении следующих 20 лет. При этом неясно, какая часть этих средств будет профинансирована за счет господдержки. Такая неопределенность, считают эксперты, затрудняет точное планирование и создает риски для инвесторов.