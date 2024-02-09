Закроют завод в Германии и сократят 4500 рабочих мест.

Автомобиль Ford Focus на протяжении многих лет пользовался большой популярностью у европейских автолюбителей. Его производство было локализовано в Европе, что позволяло предлагать машину по привлекательной цене. Однако теперь, согласно сообщениям Automotive News Europe, компания Ford приняла решение полностью прекратить выпуск модели с двигателем внутреннего сгорания на своем заводе в немецком городе Саарлуис, сообщает Electrek со ссылкой на источник.

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Источник изображения: @Wikipedia

Это решение является частью общей стратегии Ford по переходу на производство исключительно электромобилей в Европе. Еще в 2013 году компания предприняла попытку выпустить электрическую версию Focus, однако она не пользовалась спросом ни в Европе, ни в США. Теперь же Ford сосредоточит производство электрокаров для европейского рынка на своих мощностях в Испании.Закрытие завода в Саарлуисе коснется почти 4,5 тысячи рабочих. Профсоюзы уже пообещали бороться за их права. Ford же готов переобучить и трудоустроить после 2025 года лишь около тысячи сотрудников. Таким образом, для тысяч людей данное решение обернется потерей работы.Подводя итог, закрытие производства Ford Focus с ДВС в Германии знаменует собой конец целой эпохи для этой популярной модели. Это также является очередным шагом в реализации глобальной стратегии Ford по полному переходу на выпуск электромобилей. Однако тысячи рабочих заплатят за это высокую цену, оставшись без работы. Пока неясно, сможет ли Ford компенсировать потерю рабочих мест и социальную напряженность от закрытия завода выгодами от новой линейки электрокаров.