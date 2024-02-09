Tesla Model Y была куплена за месяц только один раз.

Рынок электромобилей, который демонстрировал бурный рост в последние годы, начинает испытывать трудности даже в Азии. В частности, в Южной Корее зафиксировано резкое снижение регистрации новых электрокаров. По данным Bloomberg, в январе 2024 года количество проданных электромобилей упало на 80% по сравнению с декабрем 2023 года. Для сравнения: в прошлом году кроссовер Tesla Model Y лидировал в продажах, а сейчас компания с трудом нашла одного покупателя за месяц.

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Tesla Model Y, Источник изображения: @/Wikipedia

Среди причин отмечается высокая стоимость импортных электромобилей, подозрительное отношение граждан Южной Кореи к китайскому производству. Например, Model Y для южнокорейского рынка собирается в Китае. Кроме того, правительство Кореи в начале 2024 года ужесточило правила выдачи субсидий при покупке автомобиля и изменение правил субсидирования, по которым Tesla Model Y больше не попадает в этот лимит, лишило покупателей части выгоды.Еще одна причина в том, что многие потенциальные покупатели электромобилей уже совершили покупку ранее, поэтому емкость рынка близка к насыщению.Другой важный фактор - неразвитость инфраструктуры. В Корее ощущается нехватка зарядных станций. При этом у многих нет возможности заряжать электромобиль дома из-за проживания в многоэтажках.Наконец, растущие цены и экономическая неопределенность заставляют корейцев дважды подумать перед покупкой дорогого электрокара. В итоге рынок, который еще недавно рос как на дрожжах, сейчас переживает спад. Аналогичная ситуация наблюдается в Китае и ряде других азиатских стран.



