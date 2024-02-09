С технической точки зрения, у Intel есть всё для создания процессора нового поколения игровых консолей.

По слухам, Intel предложила Microsoft разработать чип для игровой приставки следующего поколения Xbox. Об этом сообщил популярный инсайдер Moore’s Law Is Dead. Главным аргументом Intel является возможность полностью производить компоненты в США, включая упаковку. Известно, что в настоящее время Xbox Series X/S используют специальный чип от AMD. Он объединяет процессорные ядра Zen 2 и графическое ядро RDNA 2, оптимизированные под игры.

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Источник изображения: @Techpowerup

Теперь у Intel есть собственная перспективная графическая архитектура Xe, применяемая как в дискретных GPU, так и в интегрированных графических процессорах, а в 2024 году ожидается её следующая итерация Battlemage, с улучшенной производительностью. Кроме того, компания активно развивает технологию производства многокристальных CPU. Например, грядущие настольные процессоры Meteor Lake будут сочетать несколько кристаллов с разными функциями. А чипы Intel получат специализированные нейронные блоки, значительно ускоряющие задачи искусственного интеллекта.По факту, сейчас у Intel есть весь необходимый арсенал для создания процессора нового поколения игровых консолей. Более того, исторически именно Intel поставляла чипы для первого Xbox, хоть с тех пор и утратила эту нишу.В любом случае, пока это лишь слухи. Официальных подтверждений или опровержений нет. Но вариант сотрудничества Intel и Microsoft выглядит вполне правдоподобно с технической точки зрения. Остается дождаться развития событий.