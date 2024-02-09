Huawei планирует построить самую быструю зарядную сеть для электромобилей в Китае.

По мере роста популярности электромобилей в Китае остро встает вопрос развития сети зарядных станций, способных быстро заряжать аккумуляторы таких автомобилей. Уже сейчас на китайском рынке присутствуют модели, которые можно зарядить от 0 до 80% за 15 минут. Однако компания Huawei поставила новую амбициозную цель установить до конца 2024 года в стране 100 000 сверхскоростных зарядных станций, сообщает сообщает NikkeiAsia.

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Источник изображения: @Huawei

Как утверждает Huawei, их станции позволят заряжать среднестатистический электромобиль, аккумулятор которого имеет емкость 80 кВт/ч, всего за 8 минут. При этом в расчет берутся благоприятные погодные условия, поскольку известно, что низкие температуры замедляют зарядку.В контексте сказанного, Huawei собирается предложить мощность одной зарядной станции 600 кВт, наличие жидкостной системы охлаждения и возможность зарядки электромобилей любых марок (в отличие от станций Tesla в Китае). Интересно, что по состоянию на конец 2023 года в Китае работало более 11 000 зарядных станций Tesla мощностью около 250 кВт., и требуется почти 20 минут на зарядку аккумулятора.Huawei пока не планирует выходить со своим решением на международный рынок, сосредоточившись на Китае. Однако в случае спроса компания готова экспортировать свои зарядные станции и в другие страны. Кстати, кроме Huawei, в гонку за лидерство в этой сфере включились и другие технологические компании. Например, XPeng устанавливает сотни станций мощностью 480 кВт по всему Китаю.Таким образом, в Китае разворачивается нешуточная конкурентная борьба за лидерство в области скоростной зарядной инфраструктуры для растущего парка электромобилей. И в этой гонке технологические компании, похоже, уже обгоняют традиционных автопроизводителей.