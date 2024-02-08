Грандиозный европейский проект раскалывает научное сообщество.

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) не отступает от планов построить коллайдер нового поколения под названием Future Circular Collider (FCC). Эта гигантская установка в форме кольца диаметром 100 км призвана ускорять частицы до невиданных ранее энергий. Цель - проводить эксперименты на порядок мощнее, чем на нынешнем флагмане ЦЕРН Большом адронном коллайдере.

реклама

Источник изображения: @CERN

Однако амбициозный проект стоимостью $17 млрд вызывает раскол в научном сообществе. Ряд ученых считают его слишком дорогим удовольствием и призывают направить средства на решение неотложных проблем человечества, таких как изменение климата."Безрассудное расточительство" - так охарактеризовал планы ЦЕРН бывший главный научный советник британского правительства Дэвид Кинг. По его мнению, эти деньги лучше потратить на борьбу с глобальным потеплением и другими вызовами, с которыми сталкивается современный мир.А немецкий физик Сабина Хоссенфельдер вообще сомневается, что новый суперколлайдер способен принести значимые открытия в физике элементарных частиц. С ее точки зрения, лучше сосредоточить усилия и финансы на решении уже поставленных задач.Однако руководство ЦЕРН не разделяет эти опасения. Гендиректор Фабиола Джанотти называет FCC "прекрасной машиной", которая откроет человечеству путь к новым горизонтам в понимании устройства Вселенной. По ее убеждению, этот проект позволит совершить настоящий прорыв в фундаментальной физике.



Действительно, при диаметре кольца в 100 км FCC будет генерировать столкновения частиц на порядки большей энергии, чем нынешний 27-километровый Большой адронный коллайдер. Это может привести к открытию неизвестных ранее частиц и взаимодействий. Однако есть и минусы. Реализация проекта займет десятилетия и потребует колоссальных вливаний из бюджета ЕС и других стран.