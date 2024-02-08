Суд отказал истцу в требовании снизить зарплату генеральному директору Apple

Споры вокруг компенсационных пакетов топ-менеджеров крупных корпораций - явление довольно распространенное. Акционеры нередко считают, что вознаграждение высшего руководства завышено и несправедливо. Однако в случае с Apple попытка оспорить размер выплат в $99 млн гендиректору Тиму Куку (Tim Cook) за 2021-2022 годы в судебном порядке не увенчалась успехом, сообщает Reuters.

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Источник изображения: @Apple

Истцом выступил пенсионный фонд, аффилированный с профсоюзом водителей грузовиков. По его мнению, компенсационные пакеты Кука и других четырех топ-менеджеров Apple за указанный период были необоснованно завышены. В частности, размер пакета Кука за каждый год составлял 77,5 млн долларов. Основную часть этой суммы - 82 млн долларов ежегодно - глава Apple получил в виде акций компании.Фонд утверждал, что справедливая цена переданных акций была рассчитана неверно. Тогда, по его мнению, Кук и топ-менеджеры фактически "переплачены". Однако суд не нашел нарушений ни в методике расчетов, ни в процедуре утверждения компенсационных пакетов.Судья Дженнифер Рошон (Jennifer Rochon) отметила, что Apple действовала в полном соответствии с законодательством США. Более того, истец проявил излишнюю поспешность, поскольку совет директоров компании официально смог предоставить досудебный ответ на претензии. Интересно, что размер компенсации Кука за 2023 год - 63,2 млн долларов - истцом оспорен не был.Таким образом, попытка акционеров Apple через суд добиться снижения "зарплат" топ-менеджмента провалилась. Суд посчитал выплаты справедливыми и соответствующими закону, хотя дискуссии вокруг размера компенсаций топ-менеджеров крупнейших корпораций, вероятно, будут продолжаться и дальше.