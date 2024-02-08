Ресурс работы кулера составляет 30 тысяч часов.

Компания SilverStone, известный производитель комплектующих для персональных компьютеров, анонсировала выход нового воздушного кулера - Hydrogon D140 ARGB. Это двухбашенная модель с радиатором, оснащенным шестью медными тепловыми трубками. Такая конструкция сделана для обеспечения эффективного теплоотвода от процессора.

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Отличительной особенностью новинки являются два вентилятора с подсветкой ARGB. Благодаря реализации этой технологии, пользователь может настроить цвет подсветки вентиляторов по своему вкусу.

Размеры кулера довольно внушительные - 140 x 160 x 136 мм, а вес конструкции составляет 1220 грамм, что позволяет с большой эффективностью отводить тепло даже от самых мощных процессоров.Между радиаторами расположен 140-мм вентилятор с максимальной скоростью вращения 1750 об/мин. Он обеспечивает воздушный поток до 93 CFM и способен создать статическое давление на уровне 2,24 мм водяного столба. При этом уровень шума не превышает 30,8 дБА.Второй, передний вентилятор, имеет размер 120 мм и максимальную скорость 2200 об/мин, он генерирует поток в 83,68 CFM и давление 4,01 мм вод. ст. Производитель заявляет ресурс работы обоих вентиляторов 30 тысяч часов - это является очень хорошим показателем.О разъемах. Hydrogon D140 ARGB поддерживает практически все актуальные процессорные разъемы как Intel, так и AMD, и практически совместим со всеми современными платформами.Таким образом, новый кулер SilverStone отличает высокая производительность, стильный дизайн с подсветкой ARGB и надежность. Он сможет заинтересовать пользователей, собирающих мощный игровой ПК или рабочую станцию. Производитель пока не назвал цену и дату начала продаж этой модели.