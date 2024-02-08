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Nivan
В США легализуют биржевые фонды с биткоином
Легализация может привести к притоку сотен миллиардов инвестиций в криптовалюту.

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Январь текущего года ознаменовался важным событием для крипторынка США - легализацией биржевых фондов, совершающих моментальные сделки с биткоином. Это стало первым шагом к формированию цивилизованного рынка криптоактивов в стране. 

Как сообщило агентство Reuters, на прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей создать правовую базу для регулирования стейблкоинов - криптовалют, обеспеченных реальными активами. Также она предложила урегулировать деятельность поставщиков электронных кошельков для хранения стейблкоинов.

По словам Йеллен, это позволит устранить пробелы в законодательстве, защищающем интересы инвесторов, и повысит стабильность всего инвестиционного рынка. Неясно, насколько быстро эти предложения могут быть реализованы в виде конкретных законов, учитывая начало в США предвыборной гонки, которая завершится в ноябре выборами президента.

Тем не менее, инициатива минфина свидетельствует о растущем понимании необходимости регулирования крипторынка со стороны американских властей. Успешное принятие подобных законов могло бы стать важным шагом на пути интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему США. Это также послужило бы сигналом для других стран о неизбежности появления цивилизованного рынка криптоактивов в мировом масштабе.

#сша #криптовалюта #биткоин #биткоин и эфириум #биткоин кошелек
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