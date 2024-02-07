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Nivan
Стартап Revoy выпустил инновационный электромодуль для «зеленых» грузоперевозок
Модуль позволяет всего за три минуты зарядить разряженный аккумулятор.

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Стартап Revoy разработал инновационное решение для сокращения вредных выбросов грузовиков - электрический модуль Revoy EV. Он превращает обычные дизельные фуры в экологичные гибриды. Модуль представляет собой отдельный отсек с аккумуляторами и электродвигателями, который устанавливается между кабиной водителя и прицепом.

Благодаря Revoy EV дальность хода грузовика на электротяге достигает 400 км. Это позволяет существенно сэкономить на расходе топлива и сократить вредные выбросы в атмосферу. По данным разработчика, выбросы CO2 уменьшаются на 85% по сравнению с обычным дизельным фургоном.

Отличительной особенностью системы является возможность быстрой "заправки". Замена разряженного аккумулятора на заряженный на специальной станции занимает всего три минуты.

Revoy предлагает транспортным компаниям брать модули в аренду. Для удобства предусмотрено мобильное приложение - для записи на обслуживание, отслеживания текущего состояния модулей и анализа эффективности их использования.  

Первая сервисная станция уже запущена в Техасе. Стартап планирует расширять инфраструктуру обслуживания по территории США, а в перспективе - выйти и на международный рынок. Учитывая экологические тренды, решение Revoy имеет большой потенциал для "зеленой" модернизации грузоперевозок.

#revoy
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