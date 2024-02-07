Модуль позволяет всего за три минуты зарядить разряженный аккумулятор.

Стартап Revoy разработал инновационное решение для сокращения вредных выбросов грузовиков - электрический модуль Revoy EV. Он превращает обычные дизельные фуры в экологичные гибриды. Модуль представляет собой отдельный отсек с аккумуляторами и электродвигателями, который устанавливается между кабиной водителя и прицепом.



Благодаря Revoy EV дальность хода грузовика на электротяге достигает 400 км. Это позволяет существенно сэкономить на расходе топлива и сократить вредные выбросы в атмосферу. По данным разработчика, выбросы CO2 уменьшаются на 85% по сравнению с обычным дизельным фургоном.



Отличительной особенностью системы является возможность быстрой "заправки". Замена разряженного аккумулятора на заряженный на специальной станции занимает всего три минуты.



Revoy предлагает транспортным компаниям брать модули в аренду. Для удобства предусмотрено мобильное приложение - для записи на обслуживание, отслеживания текущего состояния модулей и анализа эффективности их использования.



Первая сервисная станция уже запущена в Техасе. Стартап планирует расширять инфраструктуру обслуживания по территории США, а в перспективе - выйти и на международный рынок. Учитывая экологические тренды, решение Revoy имеет большой потенциал для "зеленой" модернизации грузоперевозок.