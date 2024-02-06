LiveDrop использует динамические QR-коды для передачи файлов.

На недавно прошедшей выставке потребительской электроники CES 2024 стартап LiveDrop продемонстрировал своё революционное приложение для обмена файлами между смартфонами без использования интернета. Это перспективное решение уже доступно на Android и iOS.



Приложение позволяет делиться изображениями, видео, документами и PDF между смартфонами, даже если интернет, Wi-Fi или Bluetooth недоступны. Передача данных происходит при помощи динамически меняющегося зашифрованного QR-подобного кода, обеспечивающего безопасность.



Принцип работы заключается в отправке уникальной матрицы данных файла, которая восстанавливается на устройстве получателя. Несмотря на текущие ограничения в качестве и скорости до 250 Кбит/с, разработчики активно совершенствуют технологию с целью увеличения пропускной способности до 1 Мбит/с.



Главным преимуществом приложения является возможность обмена данными без интернета. Это делает его привлекательным для безопасной передачи информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.