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На недавно прошедшей выставке потребительской электроники CES 2024 стартап LiveDrop продемонстрировал своё революционное приложение для обмена файлами между смартфонами без использования интернета. Это перспективное решение уже доступно на Android и iOS.
Приложение позволяет делиться изображениями, видео, документами и PDF между смартфонами, даже если интернет, Wi-Fi или Bluetooth недоступны. Передача данных происходит при помощи динамически меняющегося зашифрованного QR-подобного кода, обеспечивающего безопасность.
Принцип работы заключается в отправке уникальной матрицы данных файла, которая восстанавливается на устройстве получателя. Несмотря на текущие ограничения в качестве и скорости до 250 Кбит/с, разработчики активно совершенствуют технологию с целью увеличения пропускной способности до 1 Мбит/с.
Главным преимуществом приложения является возможность обмена данными без интернета. Это делает его привлекательным для безопасной передачи информации. Приложение уже доступно в App Store и Google Play.