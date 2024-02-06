Благодаря чипу Snapdragon 7 Gen 3 используются продвинутые возможности ИИ-съемки.

Компания Vivo представила свою последнюю разработку в сегменте мобильных устройств – смартфон V30, который интересен своими камерами и не плохим железом.



V30 оснащен впечатляющим 6,78-дюймовым AMOLED-экраном, который не только предлагает высокое разрешение 2800 на 1260 пикселей, но и поддерживает частоту обновления в 120 Гц для плавности изображения. С пиковой яркостью в 2800 нит, экран этого смартфона не уступает флагманским моделям, плюс у него отличные углы обзора и яркие цвета благодаря закругленным краям и качественной панели, сообщает GSMArena.



Смартфон имеет тонкий и легкий корпус, а производительность обеспечивается благодаря новейшему чипсету Snapdragon 7 Gen 3, который, с помощью продвинутых алгоритмов ИИ, значительно улучшает качество изображений и видео. Варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем от 128 до 512 ГБ позволяют подобрать подходящую конфигурацию.

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Фронтальная камера на 50 Мп гарантирует высокое качество селфи и поддерживает видеосъемку в 4K разрешении, что делает её одной из лучших в классе. Задняя часть устройства укомплектована двумя 50-мегапиксельными сенсорами, среди которых основной датчик OmniVision OV50E и сверхширокоугольный объектив. Инновационная подсветка Aura Light помогает в создании портретных снимков высокого качества, с возможностью регулировки подсветки.



Питание устройства поддерживает аккумулятор на 5000 мА*ч, который благодаря технологии быстрой зарядки на 80 Вт обеспечит всего за 40 минут зарядку от 0 до 100%.



Планируемый к выпуску в феврале, vivo V30 будет предложен по стартовой цене около 320 долларов. Устройство появится на рынке в четырех цветовых решениях: Waving Aqua, Bloom White, Noble Black и Lush Green.