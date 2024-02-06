Ноги робота приводятся в движение благодаря живой мышечной ткани.

Исследователи из Японии создали уникального двуногого робота с конечностями, приводимыми в движение живой мышечной тканью. Это новаторское решение позволит в будущем легко имитировать сложные движения человека и упростит обучение роботов.



Ранее созданные биогибридные роботы имели ограничения в выполнении сложных движений, особенно в отношении мелкой моторики и поворотов. Однако, японские ученые предложили новый подход, добавив культивированную живую мышечную ткань к конечностям робота. Живая ткань была внедрена в пластиковую конструкцию ног робота, а питание к ней поставлялось с помощью специального раствора.



Для активации мышц ученые использовали электрический ток, который передавался через некую жидкость рядом с мышцами при помощи электродов. Путем управления этими электродами, исследователи могли поднимать и опускать ноги робота, что позволило проверить различные режимы ходьбы, включая прямые движения и повороты стоя на месте.



В дальнейших планах команды - усовершенствование робота путем добавления более плотной мышечной ткани к суставам. Это позволит роботу выполнять более сложные задачи. Кроме того, исследователи намерены разработать автономные устройства для подачи к мышцам питания, что позволит роботизированной конструкции работать вне лабораторного помещения.