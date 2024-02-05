Дешёвый Redmi A3 обеспечивает большое время автономной работы и поддержку двух SIM-карт.

Компания Xiaomi готовится представить очередную модель в линейке доступных телефонов Redmi - модель Redmi A3. Это устройство обещает стать самым бюджетным предложением бренда в 2024 году.

Redmi A3 оснастят 6,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720, яркостью в 400 кд/м² и поддержкой частоты обновления экрана в 90 Гц. За производительность будут отвечать процессор MediaTek и 4 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X, а для хранения файлов будет доступно 64 ГБ внутренней памяти типа eMMC 5.1. Устройство будет работать на базе Android 13 (версия Go edition), что гарантирует более высокую производительность даже на не самых дорогих устройствах, сообщает сайт Ferra.ru



На задней панели Redmi A3 установлена 13-мегапиксельная основная камера, а на передней - 8-мегапиксельная фронтальная. Батарея 5000 мАч емкости обеспечит большое время автономной работы, а зарядка 10 Вт мощности через порт microUSB позволит аккумулятору быстро пополниться. Также стоит отметить наличие разъема для наушников 3,5 мм, поддержку двух SIM-карт, сетей 4G, Wi-Fi и Bluetooth 5.0.



Ожидается, что новый смартфон Xiaomi станет популярным среди покупателей, которым нужен экономичный вариант.