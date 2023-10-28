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Blacksad: Under the Skin – это увлекательный квест, созданный на основе популярной серии графических романов, авторами которой являются Хуан Диас Каналес и Хуанхо Гуарнидо. Сюжет игры переносит нас в альтернативную реальность 1950-х годов, где в роли главного героя выступает антропоморфный кот-детектив. Ему предстоит расследовать загадочное убийство владельца боксёрского клуба.
За разработку этой увлекательной игры отвечала команда Pendulo Studios, а издательство Microids представило ее широкой аудитории.
На момент релиза Blacksad: Under the Skin, она получила разные оценки от профессиональных критиков, но игроки оценили проект гораздо выше. Например, на платформе Steam игра имеет впечатляющий показатель в 86% положительных отзывов, что говорит о ее привлекательности для игрового сообщества.
Раздача Blacksad: Under the Skin на GOG стартовала в рамках особой акции, связанной с приближающимся Хэллоуином. Не забудьте, что это предложение заканчивается 30 октября в 16:00 по московскому времени, поэтому, если вы хотите окунуться в захватывающий мир антропоморфных детективов, скачайте игру по ссылке, пока есть такая возможность!