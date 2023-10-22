Акции Tesla упали на 17% за последнюю неделю, что является самым серьезным падением стоимости компании за последний год.

Илон Маск, глава мирового лидера по производству электромобилей, сейчас стоит перед угрозой потери значительной части своего состояния, оцениваемого в 200 миллиардов долларов, согласно данным "New York Post."

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Падение ценных бумаг Tesla может стать причиной лишения Маска титула самого богатого человека на планете, уступив его другим известным бизнесменам. Акции компании под управлением миллиардера упали на целых 17% за последнюю неделю.

Издание New York Post указывает на одну из причин этого падения - сложности, связанные с производством новой модели внедорожника "Cybertruck". Несмотря на высокий спрос на этот автомобиль, процесс его производства оказался более сложным и затратным, чем ожидалось. Это означает, что Tesla не способна удовлетворить потребности клиентов на данный момент.

"Мы сами создали себе некоторые проблемы с Cybertruck," - заявил Илон Маск.

После анонса новой модели внедорожника, компания получила более 1 миллиона предварительных заказов. Однако Маск опасается, что Tesla не сможет организовать производство в таких масштабах, чтобы сохранить приемлемую цену для потребителей.

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Несмотря на то, что Tesla остается одной из самых прибыльных компаний в своей отрасли, ее перспективы становятся все менее определенными с каждым днем.