На протяжении многих лет Amazon применяла роботов для обработки заказов клиентов. Однако в настоящее время интернет-гигант проводит эксперименты с использованием гуманоидных роботов на своих складах.





Компания в данный момент тестирует робота, названного Digit, на научно-исследовательской площадке, находящейся к югу от Сиэтла, где находится штаб-квартира Amazon. Этот робот был создан компанией Agility Robotics и разработан как двуногий робот, способный поднимать и перемещать предметы, как это делает человек.

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Amazon утверждает, что Digit спроектирован так, чтобы совместно работать с сотрудниками Amazon и обладает способностью перемещать, захватывать и манипулировать предметами внутри складов новыми способами. "Его размер и форма идеально подходят для зданий, предназначенных для использования людьми", - говорят в Amazon.

Использование таких гуманоидных роботов вызывает опасения относительно возможной замены рабочей силы на складах машинами. Amazon сталкивается с проблемой утраты сотрудников из-за уменьшения рабочей силы; в одной утечке документов из 2021 года оценивается, что к 2024 году компания "исчерпает доступную рабочую силу в США".

Однако Amazon утверждает, что Digit будет работать "совместно" с его сотрудниками. Компания сообщает, что "наши первоначальные планы в отношении этой технологии заключаются в помощи сотрудникам при переработке контейнеров - это повторяющийся процесс сбора и перемещения пустых упаковок после того, как из них извлечены товары".

Amazon подчеркивает, что использование роботов для поддержки сотрудников стоит в центре стратегии автоматизации компании. "Более 750 000 роботов совместно работают с нашими сотрудниками, выполняя повторяющиеся задачи и освобождая сотрудников для более эффективного обслуживания наших клиентов", - говорят в компании.

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В то время как компания Agility Robotics, получившая финансирование от Amazon, планирует открыть новый завод роботов в Салеме, штат Орегон. По планам, будущий завод будет производить более 10 000 роботов ежегодно. Agility также заявляет, что планирует сделать робота Digit доступным для своих партнеров в следующем году, а общедоступная версия ожидается в 2025 году.