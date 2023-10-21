реклама
Исходные модели персонажей GTA: San Andreas, созданные более двадцати лет назад, отличались грубыми деталями и недостаточным реализмом в сравнении с современными стандартами. Однако благодаря умению и техническим навыкам, а также передовым технологиям, персонажи стали фотореалистичными.
реклама
Нейросеть, использованная участником, анализировала и обрабатывала тысячи изображений персонажей из игры, преобразуя их в гораздо более реалистичные и естественные портреты.
Уровень детализации и реализма полученных результатов поразил многих. Такие персонажи, как Карл Джонсон, Биг Смоук и Свит, выглядят настолько реалистично, что можно с трудом отличить их от настоящих людей.