Сообщество GTA на популярной платформе Реддит всегда было источником творческих проектов и экспериментов, и последнее достижение его участников - не исключение. Пользователь Реддит преобразовал персонажей из культовой игры Grand Theft Auto: San Andreas в реалистичные изображения с помощью глубокого обучения





Исходные модели персонажей GTA: San Andreas, созданные более двадцати лет назад, отличались грубыми деталями и недостаточным реализмом в сравнении с современными стандартами. Однако благодаря умению и техническим навыкам, а также передовым технологиям, персонажи стали фотореалистичными.

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Нейросеть, использованная участником, анализировала и обрабатывала тысячи изображений персонажей из игры, преобразуя их в гораздо более реалистичные и естественные портреты.

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Уровень детализации и реализма полученных результатов поразил многих. Такие персонажи, как Карл Джонсон, Биг Смоук и Свит, выглядят настолько реалистично, что можно с трудом отличить их от настоящих людей.