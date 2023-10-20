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Фильм «Пила 10» вышел в цифровом прокате
Фильм «Пила 10», 20 октября, официально вышел на зарубежных стриминговых сервисах. Фильм успешно прошёл в прокате, где она заработала свыше 73 миллионов долларов всего за месяц.

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Фильм был снят с минимальным бюджетом в 13 миллионов долларов, что при его высоких кассовых сборах, стал очень прибыльным для создателей. Непревзойденная смесь напряжения и драматизма, присущая всей серии "Пила", продолжает завоевывать сердца поклонников и критиков.

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Возвращение к корням


Джон Крамеру страшно было услышать, что его борьбе с прогрессирующим раком мозга осталось всего несколько месяцев. Изнуренный болезнью, он решает присоединиться к собранию в поддержку борьбы с раком, в надежде найти хоть какой-то свет в этой мраке.

На собрании судьба сводит его с Генри Кесслером, который, как и Джон, утверждает, что ему поставили смертельный диагноз и что он собирается сражаться до конца. Они находят в этой встрече поддержку друг в друге.

Время медленно и беспощадно идет своим чередом, и Джон чувствует неотложную необходимость оставить свою последнюю волю. Однако, судьба приготовила ему нечто неожиданное. Встреча с видимо здоровым и энергичным Генри Кесслером разрушает все его планы.

Генри утверждает, что он был излечен благодаря экспериментальному методу лечения рака, проведенному норвежским врачом по имени Сесилия Педерсон. Сомневаясь и в то же время полон надежды, Джон начинает глубже исследовать этот вопрос. В отчаянии он связывается с доктор Педерсон, пытаясь узнать больше о методе лечения, который может даровать ему еще один шанс на жизнь.

Сесилия Педерсон направляет его в свою импровизированную клинику в Мехико, где проходит лечение, которое может стать его последней надеждой на исцеление.

Позитивная реакция публики и критиков

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Фильм «Пила 10» получил положительные отзывы как от зрителей, так и от кинокритиков. На популярном кинорейтинге Rotten Tomatoes его оценка составила 79%, а у зрителей - 89%. Пользователи IMDb также оценили картину в 7,1 балла, что подтверждает приверженность фильма качественному кинематографу и его способности вызвать глубокие эмоциональные отклики у зрителей.

#пила 10
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