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Iphonovec
В Epic Games Store бесплатно раздают Blazing Sails и QUBE Ultimate Bundle
Epic Games Store продолжает радовать геймеров, и в этот четверг платформа представила две интересные игры: Blazing Sails и QUBE Ultimate Bundle, доступные до 19 октября. После этой даты вас ожидает еще больше сюрпризов с раздачей The Evil Within и Eternal Threads

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Blazing Sails: динамичная PvP-игра о пиратах, в которой нужно сражаться за выживание


Blazing Sails - это пиратская королевская битва, которая призывает игроков сразиться вместе с командой на водных просторах. Игра была выпущена впервые 5 ноября 2020 года и теперь доступна в Epic Games Store. Разработана она студией Get Up Games и опубликована Iceberg Interactive. Отправьтесь в захватывающее приключение, где пираты, корабли и морские баталии объединяются в уникальном геймплее.

QUBE Ultimate Bundle: головоломки от первого лица


QUBE Ultimate Bundle представляет собой увлекательный набор головоломок от первого лица. В этом бандле вы найдете первую и вторую части франшизы, а также юбилейное издание первой игры. Разработчиком и издателем коллекции является компания Toxic Games. Погрузитесь в мир головоломок, которые требуют вашей интуиции и логики для успешного разгадывания.

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Эти бесплатные игры Epic Games Store - прекрасный способ добавить что-то новенькое в вашу игровую коллекцию и окунуться в увлекательные миры. Не упустите возможность забрать их до 19 октября и насладиться интересным геймплеем, который предлагают эти проекты.  

#epic games store #blazing sails #qube ultimate bundle
Источник: store.epicgames.com
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