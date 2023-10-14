Дни, когда полки магазинов были заполнены DVD и Blu-ray дисками, подходят к своему завершению. Один из крупнейших ритейлеров электроники, Best Buy, подтвердил, что в 2024 году прекратит продажи физических носителей, таких как DVD и Blu-ray, ссылаясь на доминирование потокового онлайн-видео

"Чтобы констатировать очевидное — то, как мы смотрим фильмы и телешоу сегодня, сильно отличается от того, что было десятилетие назад", — говорит представитель Best Buy.

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Согласно информации, предоставленной The Digital Bits, Best Buy планирует прекратить продажи физических носителей уже в конце первого квартала 2024 года в обычных магазинах и в Интернете. По данным этого источника, ритейлер уже начал постепенно сокращать продажи DVD и Blu-ray дисков в магазинах по всей стране.

Это решение Best Buy символизирует изменение приоритетов в мире медиа и развлечений. Сегодня потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime Video, и Disney+, предоставляют огромный выбор фильмов и телешоу в высоком разрешении. Они активно инвестируют в собственное производство контента, что делает их более привлекательными для потребителей. Этот тренд подтверждается даже самим Netflix, который отказался от своего сервиса доставки DVD по почте, ссылаясь на снижение интереса со стороны пользователей.

Отказ Best Buy от продажи физических носителей также может сигнализировать о том, что в будущем больше фильмов и телешоу могут быть выпущены исключительно на потоковых сервисах. Это может вызвать беспокойство среди коллекционеров, которые предпочитают физические копии для своих собраний.

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Еще одним аспектом этого решения является то, что потоковые сервисы, в свою очередь, могут столкнуться с проблемой, связанной с удалением контента. Это может создать проблемы для тех, кто хочет смотреть определенные фильмы или телешоу, которые могут исчезнуть из библиотеки потоковых сервисов.