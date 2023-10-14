Фанаты с нетерпением ожидают обновлений, однако последний официальный трейлер, выпущенный Blizzard, оказался далек от совершенства и вызвал раздор в сообществе

Одной из основных жалоб игроков стала однообразность и недостаток разнообразия в подземельях игры Diablo 4. Разработчики обещали улучшения в этом аспекте, но на видео, представленном в преддверии нового сезона, улучшения выглядели незаметными. Все те же старые подземелья вызвали разочарование среди игроков, которые надеялись на более интересный опыт.

реклама





Другой серьезной проблемой стала механика лошадей, позволяющая персонажам быстрее передвигаться по миру игры. Однако игровые персонажи на лошадях часто застревали в препятствиях и двигались слишком медленно. Разработчики попытались продемонстрировать улучшения, сравнив видео "до и после", но игроки не увидели значительных изменений, что вызвало раздражение и недовольство.

Однако самым неожиданным аспектом стали арифметические ошибки в формулах для расчета получаемого персонажами опыта в новом сезоне. Разработчики допустили грубые ошибки при умножении чисел на проценты.

Например, при увеличении 1000 на 40% правильным ответом является 1400, однако разработчики получили 1040. Также при умножении 1000 на 1.2 дважды правильным ответом является 1440, но разработчики получили 1400. Эти арифметические ошибки вызвали смех и удивление среди игроков, которые не ожидали подобных ошибок в официальном трейлере игры.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ситуация с трейлером второго сезона Diablo 4 оказалась неоднозначной. Разработчики Blizzard столкнулись с критикой игроков из-за проблем с подземельями, механикой лошади и, что более удивительно, арифметическими ошибками. Остается надеяться, что это исправят перед официальным запуском сезона, чтобы игроки могли наслаждаться игрой без лишних разочарований.