После долгожданного выпуска масштабного патча 2.0 для Cyberpunk 2077, игроки были приятно удивлены новой версией одной из самых популярных пользовательских модификаций — HD Reworked Project, созданной энтузиастом Halk Hogan PL. Это обновление приносит значительные улучшения визуальной составляющей игры и привлекает внимание геймеров и критиков по всему миру.









реклама

Работа над HD Reworked Project 2.0 началась в начале сентября, и многие ожидали ее релиза в течение октября. Halk Hogan PL сумел удержаться в своем обещании, и 10 октября мир увидел новую версию HD текстур. С этого момента игроки имеют возможность улучшить визуальный аспект Cyberpunk 2077, добавив HD Reworked Project 2.0.

Скачать версию 2.0 можно с официальной страницы HD Reworked Project на сайте Nexus Mods. Этот мод совместим с обновленной Cyberpunk 2077 версии 2.0 и дополнением Phantom Liberty, что делает его доступным для широкой аудитории игроков.

Согласно словам Halk Hogan PL, версия 2.0 этой модификации значительно улучшает "практически все" текстуры, которые были включены в HD Reworked Project 1.0, а также обновляет текстуры, которые не были включены в оригинальный релиз. Эти улучшения придают игре более реалистичный и качественный вид, что делает ее визуально более привлекательной.

Halk Hogan PL также добавил, что он удовлетворен достигнутыми результатами и не планирует выпускать обновления HD Reworked Project 2.0 для Cyberpunk 2077 в ближайшем будущем. Тем не менее, некоторые текстуры в игре остались не затронутыми модификацией, и, возможно, в будущем появятся новые проекты для их улучшения.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сейчас Halk Hogan PL сосредоточится на HD Reworked Project NextGen Edition для игры The Witcher 3: Wild Hunt, что, без сомнения, порадует поклонников этой ролевой игры. Кроме того, он также работает над аналогичной модификацией для Starfield, что предоставит улучшенный игровой опыт в этой ожидаемой научно-фантастической игре.