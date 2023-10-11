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Эта информация также была представлена ранее в документе "дорожной карты" развития индустрии, который был представлен летом 2022 года. В настоящее время российские полупроводниковые предприятия способны производить микроэлектронику по технологическим нормам 130 нм, и к 2026 году планируется достичь нормы 65 нм.
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В планах к 2030 году также освоить выпуск микроэлектроники с технологической нормой 14 нм. Реализация этих планов зависит от усилий и инвестиций. Важно отметить, что технологический процесс 28 нм был освоен крупнейшими производителями еще в 2009–2010 годах, и современные производители уже работают с более современными технологиями, такими как 2 нм.
Крупнейшая российская компания "Микрон" в настоящее время производит микроэлектронику с нормой 130 нм, а о предприятии "НМ-Тех", которое, по слухам, обладает более современными технологиями, сведений в открытых источниках недостаточно.