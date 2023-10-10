Одной из главных особенностей обновленной PS5 является ее компактность и легкий вес.

Легче и компактнее

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Консоль стала на 30% меньше и на 18-24% легче, чем оригинальная модель. Вес оригинальной консоли с дисководом составлял 4,5 кг, в то время как новая версия удивительно легкая - всего 3,2 кг. Это обеспечивает большую мобильность и удобство в использовании.

Огромная память

Несмотря на уменьшение размеров, Sony не сократила объем встроенной памяти. Новая PS5 оснащена накопителем объемом 1 ТБ. Это означает, что вы получите не только более компактную консоль, но и массу места для хранения ваших любимых игр, фильмов и мультимедийного контента.

Версии для всех

Sony дает пользователям выбор: теперь есть две версии обновленной PS5 - с встроенным дисководом и без него. Модель без дисковода означает, что геймеры могут приобрести съемный дисковод отдельно, предоставляя большую гибкость и экономию. Съемный дисковод будет доступен по цене 80 долларов или 120 евро.

Доступность и цена

Новые PS5 появятся в продаже с ноября 2023 года, начиная с США. Цена на модель с встроенным дисководом Ultra HD Blu-ray составит 500 долларов, а цифровая версия будет доступна за 450 долларов. Это означает, что Sony сохраняет конкурентоспособные цены, что радует всех, кто желает погрузиться в мир игр от этого производителя.





Подставки для Удобства

Каждая новая PS5 будет поставляться с горизонтальной подставкой, обеспечивая дополнительное удобство использования. Кроме того, Sony выпустит новую вертикальную подставку, совместимую со всеми моделями PS5, включая оригинальную.

Также будут представлены съемные панели различных цветов для консоли PS5 новой модели, которые будут доступны с начала 2024 года. В ассортименте будут включены полностью матовый черный цвет и цвета коллекции Deep Earth, такие как Volcanic Red, Cobalt Blue и Sterling Silver.