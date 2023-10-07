В мире osu!, ритм-игры с глобальным сообществом, русскоязычный игрок, использующий псевдоним Akolibed, совершил невероятное достижение, установив мировой рекорд по очкам производительности (pp). Эти очки отражают общий навык игрока в этой сложной игре.

Akolibed смог установить рекорд, набрав целых 1505 pp, играя на песне под названием "Valley of the Damned". Однако сразу после завершения игры его аккаунт был автоматически заблокирован системой безопасности osu!, из-за подозрений в нарушениях.

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Запись рекорда:





Этот случай стал уникальным в сообществе osu!. До этого момента ни одному игроку не удавалось набрать даже 1400 pp, и 1500 pp были считались почти недостижимыми. Поклонники игры полагают, что автоматическая система проверки не смогла поверить в возможность такого достижения без использования читов.

Через некоторое время, после дополнительных проверок, аккаунт Akolibed был разблокирован, и его рекорд был признан легитимным. Тем не менее, этот случай останется в истории osu! как первый случай автоматического бана игрока, сразу после установления мирового рекорда.

Важно отметить, что Akolibed - известная фигура в сообществе osu!, занимающая второе место в общем рейтинге игроков. Его удивительное достижение стало символом настоящего мастерства и вызвало обсуждение в игровом мире.

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osu! остается одной из самых популярных ритм-игр, где игрокам приходится взаимодействовать с объектами в такт музыке.