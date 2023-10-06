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Эта игра обещает приносить фанатам серии множество новых впечатлений, а также оставаться верной духу оригинальных Commandos. Давайте рассмотрим некоторые интересные детали и особенности этого проекта.
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Возвращение к истокам
Последний выпуск в серии Commandos был выпущен в далеком 2006 году. С тех пор многие фанаты ждали продолжения, и их молитвы наконец услышаны. Commandos: Origins разрабатывается студией Claymore Game Studios и издается компанией Kalypso Media, что уже вызывает большой интерес к проекту.
Мир Второй мировой войны
Игровые события развернутся во времена Второй мировой войны, предоставляя игрокам возможность окунуться в атмосферу этого исторического периода. Миссии будут происходить в различных уголках мира, включая Арктику и Африку, что добавит разнообразия и вызовов в геймплей.
Глубокий игровой мир
Одним из ключевых элементов Commandos: Origins является детально проработанный интерактивный мир. Игроки будут иметь множество путей для достижения цели, что позволит им использовать свою тактическую изобретательность и креативность для выполнения миссий.
Элитная команда героев
Команда главных героев включает шестерых персонажей с уникальными навыками:
- Джек О'Хара - "Зелёный берет" с мастерством военной тактики.
- Томас Хэнкок - "Сапёр" и эксперт по взрывчатке.
- Фрэнсис Т. Вулридж - "Снайпер" с точным прицельным оружием.
- Сэмюэл Бруклин - "Водитель", специалист в управлении различными транспортными средствами.
- Джеймс Блэквуд - "Ныряльщик", специалист в аквалангах и подводных операциях.
- Рене Дюшан - "Шпион" с навыками скрытности и шпионажа.
С таким разнообразием персонажей игроки смогут создавать комбинации навыков, которые наилучшим образом подходят к задачам на миссиях.
Кроме версий для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, Commandos: Origins также станет доступен в подписочном сервисе Game Pass, что обеспечит более широкий доступ к игре и увеличит ее аудиторию.
Итак, Commandos: Origins обещает вернуть фанатов в мир тактических стратегий, предлагая увлекательные миссии, глубокий игровой мир и множество уникальных персонажей.