Федеральная служба безопасности (ФСБ) представила проект постановления правительства, который предписывает организаторам распространения информации (ОРИ) обязанность сохранять и предоставлять информацию о геолокации клиентов и средствах платежа по запросу. Соответствующий документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Новый законопроект, направленный на улучшение оперативно-разыскной деятельности, предусматривает обязанность интернет-компаний хранить и предоставлять данные о местонахождении и средствах платежа клиентов по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ). Информацию об этом предоставила «Коммерсантъ», а сам документ опубликован на портале проектов правовых актов.

реклама

Согласно тексту законопроекта:





В реестр организаторов распространения информации на данный момент внесено более 200 организаций и СМИ, включая такие крупные компании, как "Яндекс", "ВКонтакте", "Мамба", "Одноклассники", а также банковские учреждения, в том числе "Сбербанк". Следите за новостями на iGuides в Telegram, чтобы быть в курсе событий первыми.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое обязывает сервисы легкового такси, входящие в список ОРИ, предоставить правоохранительным органам «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам» пользователей. В список ОРИ входит только «Яндекс Такси». При пометке «срочно» такси должно передать информацию спецслужбе в течение трех рабочих дней, без такой пометки — в течение десяти рабочих дней.