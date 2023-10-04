Старший редактор The Verge Том Уоррен (Tom Warren) сделал интересное открытие на своём Surface Laptop Studio 2. В процессе установки обновлений операционной системы Windows 11, Microsoft предложила пользователю развлечься мини-игрой.

Интересно, что эта игра оказалась современной версией знаменитой SkiFree, которую Microsoft добавила в свой браузер Edge уже три года назад. Похоже, это еще одна забавная пасхалка от Microsoft, напоминающая о легендарной игре SkiFree, выпущенной как часть Microsoft Entertainment Pack 3 для Windows еще в далеком 1991 год

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Как сообщается, эта опция появляется во время установки крупных обновлений Windows 11 или если пользователь восстанавливает настройки из резервной копии Windows. На данный момент неясно, распространяется ли это предложение только на новые устройства Surface или Microsoft внедрила игру в процесс установки Windows 11 для всех устройств. Представители компании Microsoft пока не дали ответ на запрос Тома Уоррена.

Вспоминая последние годы, Microsoft улучшала процесс установки Windows с каждой новой версией операционной системы, делая его современным и более дружелюбным. Пользователи, знакомые с эпохой более сложной установки Windows, оценят этот шаг, который позволяет скрасить несколько минут ожидания при установке обновлений мини-игрой SkiFree. Microsoft продолжает радовать пользователей не только новыми функциями, но и небольшими, но приятными сюрпризами вроде этой игры.

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