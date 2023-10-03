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Этот шаг пришелся на год, когда российская компания начала производить устройства с российской операционной системой «Аврора».
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Снижение выручки и прибыли
Последние годы стали непростыми для Inoi в России. В 2021 году компания смогла собрать выручку в размере 749 миллионов рублей и прибыль в размере 3 миллионов рублей. Однако, в 2022 году эти показатели сильно упали, составив 302,7 миллиона рублей выручки и 706 тысяч рублей прибыли. Это говорит о серьезных финансовых трудностях, с которыми столкнулась компания.
Уход из России
Весной 2022 года Inoi окончательно покинула российский рынок, удалив со своего сайта информацию о продажах на территории России. На тот момент доля бренда на рынке смартфонов составляла около 1%, а на рынке сотовых телефонов - около 6%. Это свидетельствует о том, что конкуренция в данной сфере была жесткой, и Inoi не смогла удержать свои позиции.
Новые направления за пределами России
Судя по информации с официального сайта inoi.com, бренд продолжает работать в США, а также в некоторых странах Европы и Африки. Контактные данные указывают как региональные офисы в этих странах, где продажи продолжаются, так и компанию HQ INOI Global Mobile Phones LLC, зарегистрированную в Дубае. Это может свидетельствовать о стратегическом сдвиге бренда в сторону мировых рынков.
Закрытие бренда Inoi в России можно интерпретировать как результат сложной конкурентной борьбы и неудачных попыток адаптации к российскому рынку. Несмотря на это, бренд продолжает свою деятельность за пределами России, и будущее может принести новые возможности для этой компании на мировой арене.