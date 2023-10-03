Inoi, известный бренд смартфонов и сотовых телефонов, окончательно завершил свою деятельность на российском рынке. ООО «Иной», выпускавшее продукцию под этим брендом, начало процедуру ликвидации юридического лица.

Этот шаг пришелся на год, когда российская компания начала производить устройства с российской операционной системой «Аврора».

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Снижение выручки и прибыли

Последние годы стали непростыми для Inoi в России. В 2021 году компания смогла собрать выручку в размере 749 миллионов рублей и прибыль в размере 3 миллионов рублей. Однако, в 2022 году эти показатели сильно упали, составив 302,7 миллиона рублей выручки и 706 тысяч рублей прибыли. Это говорит о серьезных финансовых трудностях, с которыми столкнулась компания.

Уход из России

Весной 2022 года Inoi окончательно покинула российский рынок, удалив со своего сайта информацию о продажах на территории России. На тот момент доля бренда на рынке смартфонов составляла около 1%, а на рынке сотовых телефонов - около 6%. Это свидетельствует о том, что конкуренция в данной сфере была жесткой, и Inoi не смогла удержать свои позиции.

Новые направления за пределами России

Судя по информации с официального сайта inoi.com, бренд продолжает работать в США, а также в некоторых странах Европы и Африки. Контактные данные указывают как региональные офисы в этих странах, где продажи продолжаются, так и компанию HQ INOI Global Mobile Phones LLC, зарегистрированную в Дубае. Это может свидетельствовать о стратегическом сдвиге бренда в сторону мировых рынков.

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Закрытие бренда Inoi в России можно интерпретировать как результат сложной конкурентной борьбы и неудачных попыток адаптации к российскому рынку. Несмотря на это, бренд продолжает свою деятельность за пределами России, и будущее может принести новые возможности для этой компании на мировой арене.