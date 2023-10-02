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Согласно новым правилам, установленным Центральным банком Турции, анонимные карты теперь можно будет использовать только на турецких веб-сайтах с печатью доверия. Это означает, что игроки больше не смогут легко приобретать игры из турецких магазинов, что было популярной практикой из-за более низких цен.
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Oldubil также рекомендовал своим клиентам использовать свой баланс "до сегодняшнего вечера", то есть до 3 октября 2023 года. Однако подробности о том, каким образом изменение политики повлияет на игроков, пока остаются неясными, и пользователи ожидают дополнительной информации от компании.