AMD, один из лидеров в мире производства видеокарт, представила бета-версию драйвера для видеокарт RX 7000 в сентябре 2023 года. Этот драйвер предоставляет возможность активировать технологию генерации кадров, известную как Fluid Motion Frames, в играх, работающих на DirectX 11 и 12. Эта инновация, судя по заявлениям компании, способна увеличить частоту кадров, создавая дополнительные фреймы на основе предыдущих и последующих кадров.

Однако, как показали тесты, проведенные авторами издания DSOGaming, эта технология на данный момент имеет свои ограничения. В частности, Fluid Motion Frames автоматически отключается при быстром движении камеры в игре, что делает ее малополезной в ситуациях, требующих активного и быстрого взаимодействия с окружением. Это ограничение подтвердил блогер Дэниел Оуэн, проведя аналогичное тестирование в игре Cyberpunk 2077.

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Строго говоря, это поведение не является ошибкой или недоработкой. Компания AMD включила описание этой особенности в своей документации к технологии. Причина заключается в том, что Fluid Motion Frames требует дополнительных данных о фреймах, таких как векторы движения, для корректной работы. В ситуациях с быстрым движением камеры, такие данные могут отсутствовать, что может привести к появлению заметных артефактов на экране.

По данным AMD, AFMF отключается во время быстрых движений. Вот что AMD заявила об AFM:





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Однако важно отметить, что разработчики игр имеют возможность вручную интегрировать технологию Fluid Motion Frames в свои проекты, что может улучшить результаты. Уже сейчас есть игры, такие как Forspoken и Immortals of Aveum, которые поддерживают Fluid Motion Frames вместе с технологией апскейлинга FSR 3. Первые тесты Дэниела Оуэна указывают на то, что генерация кадров может действительно улучшить общую плавность изображения, особенно если игра способна поддерживать частоту кадров, соответствующую частоте обновления монитора.