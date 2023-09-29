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Патч не вносит никаких значительных изменений в игровой процесс, за исключением добавления поддержки FSR 3 и исправления незначительных ошибок. Первые опубликованные в сети тесты свидетельствуют о том, что Frame Generation функционирует на высоком уровне, обеспечивая значительное увеличение производительности, даже на более старом и менее производительном оборудовании.
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В отношении визуального качества, новая версия апскейлера AMD всё ещё уступает по сравнению с DLSS от NVIDIA. Однако добавление настройки Native AA является положительным шагом. По отчётам, пользователи не столкнулись с серьёзными проблемами задержки ввода, при условии достаточной производительности. Это делает AMD FSR 3 Frame Generation потенциально революционным решением, поскольку, в отличие от DLSS 3 Frame Generation, оно совместимо с любым GPU, включая консоли.