Сегодня выпустили свежий обновлённый патч для игры Forspoken. Этот патч внедряет поддержку AMD FSR 3 - последней версии технологии масштабирования от AMD, которая также позволяет воспользоваться функцией Frame Generation на всех графических процессорах.





Патч не вносит никаких значительных изменений в игровой процесс, за исключением добавления поддержки FSR 3 и исправления незначительных ошибок. Первые опубликованные в сети тесты свидетельствуют о том, что Frame Generation функционирует на высоком уровне, обеспечивая значительное увеличение производительности, даже на более старом и менее производительном оборудовании.

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В отношении визуального качества, новая версия апскейлера AMD всё ещё уступает по сравнению с DLSS от NVIDIA. Однако добавление настройки Native AA является положительным шагом. По отчётам, пользователи не столкнулись с серьёзными проблемами задержки ввода, при условии достаточной производительности. Это делает AMD FSR 3 Frame Generation потенциально революционным решением, поскольку, в отличие от DLSS 3 Frame Generation, оно совместимо с любым GPU, включая консоли.