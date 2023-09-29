Шутер от первого лица надеется дать точное ощущение того, что он Робокоп, который проходит через Детройт, борясь с преступностью и защищая невинных.

Игрокам предлагается «стать культовым наполовину человеком, наполовину машиной, героем-полицейским, пытаясь восстановить справедливость на опасных, охваченных преступностью улицах Старого Детройта».





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На недавнем мероприятии мы узнали, что актер Питер Уэллер повторит свою роль из первых двух фильмов о Робокопе, озвучивая одноименного усиленного машиной сотрудника правоохранительных органов (чье человеческое имя Алекс Мерфи) в игре Rogue City. Кроме того, мы смогли как следует рассмотреть игровой процесс RoboCop Rogue City в действии, так что продолжайте читать, и мы расскажем вам обо всех ключевых деталях.

Первоначально RoboCop: Rogue City был анонсирован еще в 2021 году. Игра, разработанная разработчиком Terminator: Resistance Teyon, была анонсирована вместе с тизером, который дал нам краткое представление о том, чего мы можем ожидать от игры.

Однако еще в июле 2022 года RoboCop: Rogue City получил трейлер игрового процесса , который позволил нам впервые по-настоящему взглянуть на игру. Трейлер, раскрывающий игровой процесс, также дал нам представление об сюжете и основной идее игры.

Цены и дата выхода уже известны:

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