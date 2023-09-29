В долгожданном обновлении от Valve был представлен официальный компендиум The International 2023 (TI12). Компендиум, являющийся главным элементом TI12, в этом году получил уникальную темы профиля игрока, что придает ему визуальную привлекательность для фанатов и игроков.

В отличие от прошлых Компендиумов, где были косметические наборы для героев и квесты, The International Compendium 2023 предлагает игрокам Dota 2 разнообразные увлекательные задания, разработанные для получения оригинальных наград.

реклама

Игроков ожидают разнообразные испытания: фэнтези, предсказания, бинго и "Дорога к The International", за завершение каждого задания даётся награда.

Так же был изменён внешний вид вашего профиля: это нововведение в Dota 2 позволяет игрокам персонализировать свою страницу, гордо демонстрируя свои выдающиеся достижения в мире Dota 2.

У каждого типа награды есть свой индикатор прогресса. Когда он заполнится, вы сможете получить эту награду. Некоторые индикаторы можно заполнить только определённое число раз, а у других наград ограничений нет.

Типы наград:

Фразы колеса мышки

Наклейки игроков и команд

Стили интерфейса

Эффект телепортации любимой команды

Новые загрузочные экраны

и многое другое.





Стоимость стандартной версии компендиума составляет 300 рублей, а за улучшенную придётся отдать уже 3050 рублей.





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



