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В отличие от прошлых Компендиумов, где были косметические наборы для героев и квесты, The International Compendium 2023 предлагает игрокам Dota 2 разнообразные увлекательные задания, разработанные для получения оригинальных наград.
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Игроков ожидают разнообразные испытания: фэнтези, предсказания, бинго и "Дорога к The International", за завершение каждого задания даётся награда.
Так же был изменён внешний вид вашего профиля: это нововведение в Dota 2 позволяет игрокам персонализировать свою страницу, гордо демонстрируя свои выдающиеся достижения в мире Dota 2.
У каждого типа награды есть свой индикатор прогресса. Когда он заполнится, вы сможете получить эту награду. Некоторые индикаторы можно заполнить только определённое число раз, а у других наград ограничений нет.
Типы наград:
- Фразы колеса мышки
- Наклейки игроков и команд
- Стили интерфейса
- Эффект телепортации любимой команды
- Новые загрузочные экраны
и многое другое.
Стоимость стандартной версии компендиума составляет 300 рублей, а за улучшенную придётся отдать уже 3050 рублей.