Российские профессиональные игроки Fortnite, Даниил «Рutrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Лусик, столкнулись с неприятными событиями, связанными с компанией Epic Games.

Несмотря на свою победу на турнире Fortnite Champion Series Major 3 в четвёртом этапе третьего сезона, им не были начислены заслуженные 200 000 долларов США в качестве денежного приза. К тому же Даниил был дисквалифицирован и исключён из турнира FNCS Copenhagen Lan.

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Согласно словам российского профессионального игрока, несмотря на несколько попыток связаться с Epic Games через электронную почту и информировать их о сложившейся ситуации, ответы, полученные им, оставались неудовлетворительными. Служба поддержки компании, по его утверждению, отвечала на запросы только раз в день и не проводила должного расследования, предоставляя идентичные ответы. Более того, Патрик утверждает, что он не нарушил ни одно из правил, установленных Epic Games.

Как видно из электронных писем, которыми обмениваются Патрик и команда поддержки Fortnite, основная проблема заключается в том, что он родом из «региона с ограниченным доступом к призам». Epic Games назвала Россию таковой после вторжения в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года. То же самое упоминается и в разделах 2.6.2 и 2.6.3 официальных правил FNCS Major 3.

Однако, по словам Патрика, он и его товарищ по команде Swizzy играли из Беларуси. Хотя Epic Games прекратила всю торговлю с Россией, Беларуси в списке нет. Следовательно, можно утверждать, что дуэт не играл из «региона с ограниченным призовым фондом». Патрик упоминает об этом в письме поддержки и пишет:

"Я понимаю, что мы не можем играть из запрещенной страны, но мы со Swizzy играли из страны, которой разрешено играть и получать призы с турниров. Мы живем и играем из Беларуси".

При таком положении дел неясно, выдаст ли Epic Games призовые деньги, которые по праву выиграли Патрик и Свиззи. Поскольку санкции все еще действуют, маловероятно, что решение изменится в ближайшее время.





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