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Iphonovec
Microsoft выпустила обновление «Moment 4» для Windows 11 версии 22H2
Microsoft выпустила обновление Windows 11 22H2 «Moment 4», включающее 150 новых функций, включая новые версии Paint, ClipChamp, инструмента Snipping на базе искусственного интеллекта и новый Microsoft Copilot.

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В этом обновлении Windows 11 22H2 искусственный интеллект занимает центральное место, поскольку Microsoft интегрирует ИИ в множество приложений для упрощения выполнения различных задач и улучшения доступа к информации.

Чтобы получить это обновление, вам необходимо сначала включить параметр "Получать последние обновления, как только они станут доступны" в настройках Windows Update.

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После активации этой опции пользователи Windows 11 22H2 могут нажать кнопку "Проверить наличие обновлений", чтобы получить новую конфигурацию Windows или предварительное обновление KB5030310, которое включает новые функции операционной системы.

Если вы решите не устанавливать данное обновление на данный момент, эти функции будут распространяться для всех пользователей Windows 11 22H2 в октябрьском дополнительном предварительном обновлении, а затем для всех пользователей в рамках обновлений безопасности во вторник исправлений за ноябрь 2023 года.

Интересно отметить, что многие из этих функций ожидались в обновлении Windows 11 2023 Update (также известном как Windows 11 23H2), но Microsoft решила выпустить их раньше, уведомив о том, что 23H2 будет выпущен позже этой осенью.

Среди новых функций в обновлении Windows 11 22H2 выделяются следующие:

  1. Copilot: Это новый помощник на базе искусственного интеллекта, интегрированный непосредственно в Windows 11. Он позволяет использовать искусственный интеллект для выполнения различных задач в операционной системе и поддерживаемых приложениях.

  2. Microsoft Paint: Это приложение получило значительное обновление с новыми функциями искусственного интеллекта и поддержкой слоев, что делает его более мощным инструментом для редактирования фотографий и изображений.

  3. Приложение "Фото": Включает в себя новые эффекты размытия фона и улучшенную функцию поиска, которая позволяет находить определенные изображения с резервными копиями на OneDrive.

  4. Проводник Windows 11: Появилось новое представление "Галерея", которое облегчает доступ к вашей коллекции фотографий.

  5. Поддержка форматов архивов: Microsoft добавила встроенную поддержку форматов архивов .7z, .rar, .gz, .tar, .bz2 и .tgz, используя проект libarchive с открытым исходным кодом.

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Это лишь некоторые из новых функций, представленных в обновлении Windows 11 22H2, и многое другое ожидается от этого обновления.

#windows 11 #moment 4
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