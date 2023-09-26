Сезон 06 расширяет ротацию карт многопользовательской игры четырьмя картами: La Casa (основная), Деревня Коро (основная), King (перестрелка) и Fight (перестрелка).









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La Casa (ядро, запуск)

Отправляйтесь в райский центр Лас-Алмаса, Мексика, на новой карте от Infinity Ward. Это роскошное поместье, расположенное вдали от посторонних глаз и окруженное высокими стенами, имеет двухкрылую планировку с жилыми помещениями на востоке и огромной столовой и офисами на западе.

Мост, соединяющий два крыла, смотрит на кольцевой вход на севере и пруд на юге, рядом с навесом для защиты от солнца. Ожидайте перекрестного огня между отдельными крыльями поместья, а когда действие станет совсем жарким, нырните в бассейн и устройте засаду следующему врагу, который пройдет мимо.

Деревня Коро (ядро, запуск)

Вернитесь в 2005 год, когда в Call of Duty® 2 появилась многопользовательская карта «Тужан» . Если вы играете в серию достаточно долго и знакомы с этим городом в пустыне, вы узнаете планировку деревни Коро, хотя, возможно, вам захочется взять с собой более теплую одежду для нового зимнего места.

Пробирайтесь по снегу и сражайтесь на улицах или перемещайтесь от здания к зданию, уничтожая противников. Следите за желтыми лестницами, ведущими на крыши, где импровизированные пандусы соединяют здания, облегчая перемещение. Используйте точку обзора, чтобы нацеливаться на врагов внизу, и будьте осторожны с злоумышленниками, стремящимися захватить себе верхний уровень.

Король (Перестрелка, Запуск)

Любимая фанатами карта «Перестрелка», дебютировавшая в Call of Duty®: Modern Warfare® (2019), возвращается в шестом сезоне. Хотя склад, на котором находится тренировочный полигон, с тех пор зарос и зарос, ветераны King будут чувствовать себя как дома с ее макет. Забронируйте его на центральной палубе, направьте в один из боковых контейнеров или попробуйте досрочно уничтожить его, стреляя из-за стенок мишени. В этой симметричной классической игре все сводится к скорости и тактике.

Бой (Перестрелка, Запуск)

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Новая карта боя предлагает новый вид стрельбы, поскольку операторы перемещаются по различным перестрелочным пунктам, в которых ведутся экстремальные бои на близком расстоянии. Используйте три и четыре дома для стрельбы, чтобы подняться над врагами, и используйте один и два, чтобы сражаться с ними на земле вблизи. Снаружи есть место для боевых действий на средней дистанции, но на этой маленькой карте время для боя минимально, поэтому будьте быстры в розыгрыше.