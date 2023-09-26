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Iphonovec
В сеть попал исходный код последней версии Cyberpunk 2077 вместе с DLC
CD Projekt RED,В феврале 2021 года, оказалась на прицеле хакеров, подвергшись их масштабной атаке. Хакеры смогли проникнуть в сервера разработчиков и украсть весьма ценные данные, включая исходный код различных проектов компании, общим объемом почти 100 ГБ.

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 Однако наибольшее внимание привлекла утечка исходного кода Cyberpunk 2077, и к несчастью, это нелепое происшествие продолжает бросать свои тени на события и по сей день. Таинственная группа хакеров периодически обновляет украденный код игры, внедряя в него последние файлы, связанные с последней версией игры.

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На текущий момент исходный код Cyberpunk 2077 доступен на платформе Codeberg, владелец которой называет себя "adamsmasher". Этот репозиторий включает в себя все релизные версии игры, начиная с первоначального релиза и заканчивая последним обновлением 2.0. Тем не менее, происхождение актуальных данных остается загадкой.


Каждый желающий может посетить данное хранилище и ознакомиться с расшифрованными данными игры. Фанаты отмечают, что с выпуском версии 2.0 разработчики стали активнее и детальнее комментировать код игры, что сказывается на различных игровых механиках, поведении персонажей и других компонентах игрового мира.

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Эта утечка предоставляет фанатам доскональное понимание того, как функционирует игровой движок Cyberpunk 2077, включая информацию о работе ИИ, особенностях механики вождения и многих других аспектах. Эта информация может быть ценной для создания глобальных модификаций игры. Стоит, однако, отметить, что CD Projekt RED больше не сосредотачивается на развитии этого движка, предпочитая перейти на платформу Unreal Engine в рамках своих новых проектов.

#cyberpunk 2077
Источник: codeberg.org
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