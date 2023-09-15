Важные новости для миллионов пользователей мессенджера Telegram: с ноября этого года, TON Wallet, масштабируемая и быстрая технология блокчейна, будет встроена в приложение Telegram. Об этом заявил Дуров.

Несколько лет назад команда Telegram разработала TON (Telegram Open Network) — инновационную технологию блокчейна, которая была спроектирована для обслуживания сотен миллионов пользователей социальных сетей. С начала 2020 года TON стала проектом с открытым исходным кодом, что позволило сообществу разработчиков улучшать и развивать эту технологию.

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Прошлый год ознаменовался выходом Telegram на рынок цифровых активов через аукционную платформу Fragment, основанную на TON. В этой инновационной инициативе Telegram сумел продать цифровые активы на сумму 120 миллионов долларов. Некоторые из первых покупателей, приобретшие активы, связанные с Telegram, например, анонимные номера Telegram, увидели рост их стоимости в 27 раз за всего 9 месяцев. Этот успех подчеркнул потенциал Web 3.0 и интерес пользователей к новым цифровым возможностям.

Telegram стремится дальше интегрировать технологии блокчейна в свою платформу. В этом процессе компания сотрудничает с членами сообщества TON, чтобы создать TON Wallet — мини-приложение, интегрированное в Telegram.

С ноября 2023 года TON Wallet будет доступен для всех пользователей Telegram за пределами США и некоторых других стран. Опция кошелька будет включена в меню настроек и вложений. Пользователи, которые обновили Telegram до последней версии и добавили @wallet, уже могут увидеть опцию кошелька в меню.

Интеграция TON Wallet в Telegram откроет дверь для разработчиков, чтобы создавать сотни новых полезных функций, аналогичных тем, которые были успешно реализованы в Fragment. Это стороннее мини-приложение представит совершенно новое измерение Web 3.0 для сотен миллионов пользователей Telegram, позволяя им контролировать свои цифровые активы и взаимодействовать с миром блокчейна непосредственно из мессенджера.

Следите за новостями и обновлениями, и не пропустите возможность воспользоваться новыми функциями, которые принесет интеграция TON Wallet в Telegram.